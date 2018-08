SCHEGGINO - È ricoverato in gravissime condizioni al Santa Maria il 28enne ternano che venerdì pomeriggio ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. L'incidente si è verificato lungo la 209 Valnerina, tra Scheggino e la frazione di Ceselli. Da chiarire la dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi. Il centauro, residente a Terni, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo in una scarpata. Sul posto, insieme all'ambulanza del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi: per questo è stato trasportato d'urgenza a Terni, dove si trova ricoverato: la prognosi è riservata.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:45



