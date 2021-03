Scendono i ricoveri in Umbria: verso la conferma dell'arancione

PERUGIA - I numeri dell'Umbria sono da colore arancione. Ancora un calo i ricoveri per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore e del numero dei positivi.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 12 marzo, le persone in ospedale sono 482 (cinque in meno di ieri), 79 delle quali (una in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati sono 219 (meno 23 per cento rispetto a ieri), i guariti 448 e i morti sette. Gli attualmente positivi scendono così da 6.597 a 6.361.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.816 tamponi molecolari e 2.714 test antigenici, con un tasso di positività complessivo del 3,3 per cento (ieri 4,5) e del 5,7 sui soli molecolari (ieri 7,5).

