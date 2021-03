Scende il numero dei positivi in Umbria: meno 161

PERUGIA - Tornano a scendere gli attualmente positivi in Umbria, ora sono 7.938, 161 in meno rispetto a ieri in base ai dati pubblicati nel sito della Regione. Risultano in calo anche i ricoverati nei reparti ordinari, 514, dieci in meno, mentre sono cinque in più, 83, quelli in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 301 nuovi positivi, cinque morti e 457 guariti. Sono stati analizzati 4.247 tamponi e 3.382 test antigenici. Il tasso di positività totale è del 3,9 per cento (4,4 nella giornata precedente) e del 7 per cento (ieri 7,7) sui soli molecolari.

