PERUGIA - Una sorta: botte, scazzottate e bottiglie che volano. E se certe scene hanno fatto la leggenda dei film western, nella realtà non possono essere tollerate: per questo motivo, su disposizione del questore Giuseppe Bisogno, i funzionari della divisione di polizia amministrativa della questura hanno chiuso per quindici giorni un locale molto frequentato dalla comunità latinoamericana.



Almeno quattro, gli episodi di violenza in pochi mesi che la polizia ha registrato all'interno del locale, con persone rimaste ferite da calci e pugni ma anche da una bottigliata alla schiena. L'ultimo pochi giorni fa. Contestato anche un episodio di rapina all'interno dei bagni.



Per questi motivi è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni con la possibilità che, qualora gli episodi non si arrestino, venga definitivamente revocata.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



