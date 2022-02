Amelia, preso lo scassinatore dei distributori automatici

AMELIA Nel corso della nottata di ieri ad Amelia i carabinieri hanno individuato, e successivamente denunciato per i reati di tentato furto aggravato e di danneggiamento, un uomo 34enne originario della provincia di Perugia, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, tra le ore 01,30 e le ore 02,30 dell’11 febbraio, dopo aver asportato un uncino a forma di "T" in ferro dall'interno della rimessa di un distributore di carburanti di via Roma, ha tentato di forzare la macchinetta cambia gettoni del lavaggio automatico delle autovetture del medesimo distributore nonché, successivamente, le macchinette da gioco per bambini situate nell'androne adiacente un bar di via Primo Maggio ed il distributore automatico per bevande e snack di piazza XXI Settembre, senza riuscire ad asportare nulla.