Scandalo sanità, Romizi: «Il Comune di Perugia parte civile nel processo»

PERUGIA - Andrea Romizi annuncia la costituzione del Comune di Perugia come parte civile nel processo sualla sanità.

«Il quadro che sembra emergere è inquietante e avvilente: il "sistema” che affiora ha eroso le speranze, ha danneggiato i più competenti - scrive il sindaco nella sua pagina Facebook - ha minato ulteriormente la credibilità delle istituzioni, ha recato danno, in qualche modo, a ciascun cittadino dell’Umbria. Per questo, ribadendo la totale fiducia nell'operato della magistratura, valuteremo la costituzione del Comune di Perugia come parte civile nell'eventuale processo. Ora servono chiarezza e responsabilità, l’imbarazzo politico non basta. Occorre che dalle macerie di questa inchiesta prenda il via una nuova stagione di speranza per tutti noi, perugini ed umbri». © RIPRODUZIONE RISERVATA