PERUGIA - Tre figure apicali della Tsa, Trasimeno servizi ambientali, indagate con l'accusa di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche per oltre 2 milioni di euro, gestione illecita di rifiuti e violazione alle prescrizione dell'autorizzazione integrata ambientale. E' questo il bilancio di una lunga attività di indagine con al centro la gestione della discarica di Borgoglione da parte dei carabinieri Forestali del Nipaaf. L'indagine è partita nella più ampia verifica penale che ha riguardato sia la stessa Tsa che la Gesenu per le vicende che hanno portato la procura della Repubblica di Perugia a chiedere un ampio pacchetto di rinvii a giudizio. Gli indagati non sono gli attuali vertici di Tsa ma il riferimento è al periodo della maxi inchiesta della Dda che ha riguardato i vecchi assetti. Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA