Scalata alla Cassa di Orvieto, la Fondazione: «Operazione finanziaria seria e fattibile, ora Bari deve risponderci»

ORVIETO - «Un'operazione finanziaria seria, fattibile sia normativamente che economicamente». Ascoltato dalla commissione capigruppo del consiglio comunale di Orvieto, il rappresentante nominato dal Comune nel consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio, il giornalista economico Marco Fratini, ha smontato le perplessità sull'operazione annunciata sabato scorso dalla Fondazione stessa intenzionata a rilevare le quote di maggioranza dell'istituto di credito cittadino oggi in possesso della Popolare di Bari «Fino ad ora si era sentito dire che la Fondazione avrebbe liquidato la sua quota (il 26%, ndr) - ha spiegato Fratini - ed invece è esattamente il contrario. Ma non è un'operazione di comunicazione, è un'operazione seria, faticosa e faticata, non impossibile perché malgrado i vincoli di una norma del '99 c'è una legge del 2003 che deroga questi paletti e sono sei le banche in Italia gestite da una maggioranza di fondazioni. Nello statuto della Cassa di risparmio di Orvieto inoltre c'è una clausola che ci dà il diritto di prelazione in caso di vendita. Ora abbiamo bisogno che Bari ci risponda». Dalla Popolari di Bari - seppur sollecitata anche dal Messaggero - nessuna reazione ufficiale. Fratini del resto ha sottolineato i problemi di comunicazione che la stessa Fondazione ha con il socio di maggioranza della banca. «Abbiamo chiesto e non ancora ottenuto il bilancio, sappiamo che c'è ma lo leggeremo ad aprile. E noi fino ad aprile non potevamo attendere, lo scenario nazionale ci consiglia di muoverci in questo solco».L'impressione è che la situazione che possa emergere dai conti sia tutt'altro che rosea così come le prospettive per la banca orvietana e i suoi dipendenti, 296 per 47 filiali che si trovano a gestire circa un miliardo di euro di impieghi. Nell'ipotesi della fusione per incorporazione, di cui si è discusso negli ultimi anni, la stima che ha fatto Fratini parlerebbe di un taglio del personale «del 25-30%». Peraltro nei mesi scorsi si era parlato della possibilità che Bari, che nel frattempo ha cambiato governance, potesse vendere la Cassa di Orvieto che da quattro anni non distribuisce dividendi ai soci. «Dobbiamo evitare che magari la banca possa essere venduta a un fondo di investimento - ha affermato - è a rischio la sua indipendenza e il radicamento nel territorio. Per vendere la banca si deve passare per piazza Febei (la sede della Fondazione Cro, ndr), Bari non può non valutare la nostra proposta e secondo me la risposta potrebbe arrivare prima del bilancio». Il rappresentante del Comune nel consiglio di indirizzo della Fondazione non si è volutamente sbilanciato sull'entità economica dell'operazione ed ha ribadito quanto già detto dal presidente Gioacchino Messina rispetto alle possibili partnership. «Valutazioni non sono possibili, ma possiamo permettercelo anche perché in questi anni la banca è stata progressivamente svalutata. Noi non siamo banchieri - ha aggiunto - e ci sono persone che si sono mosse dopo che abbiamo buttato il sasso nello stagno. Del resto siamo l'unica Fondazione in Umbria alla quale è rimasta "attaccata" una banca e su di noi c'è molta attenzione».La mossa della Fondazione è stata presa e resa pubblica senza avvertire i palazzi della politica - da qui l'iniziativa di oggi del presidente del consiglio comunale Angelo Pettinacci - e inizialmente avrebbe spiazzato anche il sindaco Giuseppe Germani che nelle prime reazioni si era detto prima perplesso sulla fattibilità tecnica ed economica dell'operazione quindi preoccupato per i rapporti tra la Fondazione e Bari. Ma evidentemente l'audizione in commissione capigruppo lo ha convinto. «Sono d'accordo sull'azione fatta per squarciare il velo su quello che stava accadendo nella banca e saremo al vostro fianco» ha detto il primo cittadino prima di sottolineare che «non sarà indifferente il soggetto partner che sarà individuato in questo percorso». Sostanziale via libera anche dai capigruppo presenti Andrea Taddei (Pd), Lucia Vergaglia (M5S), Roberta Tardani (FI), che ha definito l'operazione «suggestiva», e da quello della Lega, Stefano Olimpieri, che oltre a parlare di «operazione importante e positiva» ha anche lanciato l'idea di aprire una discussione sulla possibilità di coinvolgere i dipendenti con un'azionariato diffuso. «L'operazione della Fondazione - chiosa Pettinacci - va nell'interesse della città, del personale della banca e dei piccoli e medi operatori economici del territorio».