Sballo del week end: presa alla Verbanella con mezzo chilo di droga

PERUGIA - Sballo del week end stroncato alla Verbanella. Gli agenti della questura, impiegati nei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato una donna – italiana, classe 1990, gravata da precedenti di polizia e con a carico un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Perugia – perché trovata in possesso di droga. Mezzo chilo, per l'esattezza

Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria - Marche, infatti, durante un servizio di osservazione all’interno del parco della Verbanella, hanno notato alcune persone sospette che, alla vista degli operatori, hanno cercato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermare una donna che, fin da subito, ha mostrato evidenti segni di insofferenza e nervosismo al controllo.

Infatti, celati all’interno della borsa della 33enne, gli agenti hanno rinvenuto alcuni panetti di sostanza stupefacente, poi risultata essere “hashish”, per un peso complessivo di 515 grammi, del cellophane e un bilancino di precisione. Per questi motivi, è stata accompagnata in Questura per le attività di rito, al termine delle quali è stata tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciata per inottemperanza al provvedimento del questore.