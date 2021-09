Sabato 25 Settembre 2021, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 12:41

PERUGIA Dal 23 al 25 settembre si tiene a Perugia l'edizione 2021 del Dermoscopy Pro Advanced Meeting, l'evento più importante ed ambìto dai dermatologi italiani sulla Dermoscopia, metodica non invasiva che ha letteralmente rivoluzionato la diagnostica del melanoma e degli altri tumori cutanei. Per il secondo anno consecutivo, al fine di permettere la partecipazione dal vivo dei Dermatologi, il Convegno sarà ospitato dall'ampio ed attrezzato Centro Congressi Quattrotorri, che con i suoi standard elevatissimi di prevenzione anti Covid permette di godere in tutta sicurezza l'evento. La manifestazione scientifica, organizzata sin dal 2002 dai dottori e specialisti Saturnino Gasparini (Terni) e Gian Luigi Giovene (Perugia) vedrà la partecipazione di centinaia di appassionati provenienti da ogni parte d'Italia e di Relatori che rappresentano quanto di meglio il panorama scientifico internazionale possa offrire. Le tematiche toccate saranno - coma accennato - quelle dei tumori della pelle, ma per l'occasione anche delle patologie infiammatorie della cute, dei capelli e delle unghie, a costituire una sorta di grande viaggio (o, per dirla come il titolo, di "odissea dermoscopica") alla scoperta delle tante applicazioni che la metodica è in grado di offrire al Dermatologo del terzo millennio.