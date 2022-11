Lunedì 14 Novembre 2022, 23:41

Una chiesa devastata e un sospetto che fa paura. Anche perché è già successo. «Stiamo valutando se possa trattarsi di un episodio di vandalismo, ma non si può non escludere un’azione sacrilega» commenta don Nicola Allevi, parroco di Monteluce e dunque anche della chiesa di Monterone. Quella vicino al cimitero monumentale, quella che otto anni fa era stata assaltata e derubata delle ostie su commissione dei satanisti. Quanto confidato dal parroco ad alcune persone all’interno della curia è successivo allo choc per la devastazione della chiesa cui suo malgrado si è trovato ad assistere ieri mattina.

Incubo satanisti

Sulle prime don Nicola ha pensato a un vergognoso atto vandalico. Ma poi tante cose sono iniziate a non quadrare. Perché non c’erano solo croci buttate a terra e immagini sacre staccate dai muri, ma dopo un giro di controllo sono iniziati a mancare paramenti e immagini sacre ma soprattutto è stato rubato un crocefisso risalente al diciottesimo secolo. Una volta sul posto, gli agenti della polizia hanno potuto notare come di quel crocefisso fosse rimasta soltanto la croce, spezzata, mentre la statua di Gesù era stata portata via. Elementi che fanno pensare a qualcosa di più di un atto vandalico, che sicuramente c’è stato visto che al momento la chiesa è inagibile. Elementi che fanno pensare infatti a un furto su commissione, a ladri che probabilmente avevano interesse solo alla statua e non alla croce ma che avevano interesse anche a paramenti il cui valore è in corso di valutazione dal momento che si tratta comunque di prodotti censiti. Ma c’è di più. Perché la paura, esattamente come accaduto otto anni fa quando furono rubate le ostie consacrate, è che il furto possa essere stato commissionato proprio da satanisti.

«Un atto che sconvolge per la violenza gratuita con cui è stato commesso” sottolinea il coordinatore di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia «e che richiama tristemente alla memoria quello compiuto appena 6 anni fa ai danni della Cappella degli Infermi, nell’area ex ospedale, sempre a Monteluce».

«Confidiamo nell’attività delle autorità di pubblica sicurezza per risalire al più presto agli autori di questo spregevole gesto e nella piena collaborazione dell’Amministrazione comunale, che è già intervenuta in maniera tempestiva sin dalle prime battute, affinché quanto prima la chiesa di Monterone possa tornare agibile e aperta al culto».