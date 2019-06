© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMA DI MAIORCA - Continuano ad arrivare buone notizie da Fiesta!, il Festival del cinema italo spagnolo di Palma di Maiorca curato da. Dopo la proiezione è stato infatti acquistato il film “Saremo giovani e bellissimi” di, contra gli interpreti, che verrà quindi distribuito anche in Spagna. Del resto l’evento rappresenta un ottimo trampolino di lancio per i film italiani e anche questa edizione 2019 lo sta confermando.Fiesta! è un evento ormai punto di riferimento per la promozione e distribuzione di opere (prime e seconde) di giovani autori italiani. Un ambiente che diventa vero e proprio spazio d’incontro e confronto per autori, produttori e distributori italiani e spagnoli, sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali - Direzione Cinema, dall’Ambasciata di Spagna in Italia e dall’associazione culturale italiana Abilis. La rassegna dedicata al cinema italiano, giunta alla quarta edizione, vede il coinvolgimento di Roma Lazio Film Commission, del Centro Sperimentale di Cinematografia, della scuola di Cinema di Palma de Mallorca e del CEF.Oltre ai vari incontri con gli ospiti (tra cui l'attore, il registae la stessa), alle proiezioni, alle masterclass e agli incontri sulle tematiche legate all'industria cinematografica, è stato lanciato il bando “Vertical short movies contest”, dedicato alla realizzazione di un cortometraggio con lo smartphone. Il vincitore avrà la possibilità di fare uno stage presso la società cinematografica e televisiva UMC Poduction di Milano. Un'occasione per i giovani, ampliata con PopEconomy attraverso un contest riservato ai registi “millennials”: aspiranti registi tra i 18 e i 38 anni sono invitati a realizzare un’opera su tematiche legate al lavoro, alla finanza, all’economia, alle nuove tecnologie e i migliori video verranno pubblicati sulla piattaforma oltre che essere trasmessi in tv sul canale 224 del digitale terrestre, sul web, sul sito e sui canali social di PopEconomy.