L'Azienda ospedaliera di Terni, come da procedura ormai consolidata da quasi tre settimane, ha effettuato ulteriori test molecolari per la ricerca del Covid-19 sui pazienti e sugli operatori che erano potenziali contatti dei degenti risultati positivi il 4 maggio scorso, ed ha individuato altri tre casi positivi: si tratta di due pazienti ricoverati in area medica (residenti a Terni e Stroncone) e di un'infermiera della neurologia ora in isolamento domiciliare fuori regione.I due pazienti positivi sono stati subito isolati e tutti gli ambienti interessati sono stati sanificati: in particolare nell'area medica i degenti sono stati temporaneamente trasferiti in altra zona dell'ospedale per facilitare le operazioni di sanificazione ambientale. I casi positivi sopra descritti sono compresi nell'aggiornamento alle ore 8 del 6 maggio comunicato dalla Regione Umbria. Ieri la stessa azienda aveva comunicato alri sei personevrisultate positive al coronavirus individuate sempre all'ospedale di Terni. Tra i sei positivi un aziente nefropatico con sintomatologia, risultato positivo all'accesso al pronto soccorso. Tre casi riguardano invece pazienti asintomatici già ricoverati in area medica e in neurologia, risultati negativi aduno o due test molecolari eseguiti a fine aprile, due dei quali erano in fase di dimissione.