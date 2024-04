Giovedì 11 Aprile 2024, 06:55

SANITÀ

Dopo la riorganizzazione del Sitro (Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e ostetrico) con la nomina dei vari responsabili per una più snella gestione del servizio, il direttore dell’ospedale di Terni Andrea Casciari ha assegnato anche altri incarichi ripartiti tra strutture semplici dipartimentali (sei incarichi) e strutture semplici (15 incarichi). Gli incarichi sono stati assegnati ai professionisti che già operano al Santa Maria trattandosi di avvisi interni. Ad Alessandra Ascani (ex direttore sanitario) è andato l’incarico per la qualità e la comunicazione, mentre a Luca Di Cato quello della reumatologia (è anche facente funzione a medicina interna in attesa della nomina di un universitario), Marco Italiani è a capo della fisica sanitaria, Carlo Mattioli a quello di geriatria (dove è anche facente funzione), Claudio Nazzaro per chirurgia multidisciplinare a ciclo breve (Day Surgery) , anche lui tuttora facente funzione dopo l'andata in pensione di Marsilio Francucci, a Moira Urbani è stato assegnato il risk management.

Le strutture semplici dipartimentali, invece, coinvolgono sedici dirigenti medici. Si parte da Erminia Carbone per il coordinamento bassa intensità di cura, Eugenia Carnevali a laboratorio forense, Sergio Catanzani per l’hospitalist (medico esperto che si prende cura del paziente) Alessandro Ciampini per neuroendocrinologia, Federica Gentili per gestione clinica avanzata malattie del fegato e dell’apparato digerente, Antonio Giunta (facente funzione dopo l'andata in pensione di Santino Rizzo) per endoscopia otorinolaringoiatra, Lorenzo Guerci a capo della chirurgia bariatrica e metabolica, Mauro Lupidi per l’Utin (Terapia intensiva neonatale) Tiziana Macciò per diagnostica molecolare e patologia mammaria, Gabriele Marinozzi in endoscopia digestiva diagnostica e operativa, Paola Mezzetti all’Utic (Unità tepapia intensiva cardiaca), Angelo Provaroni per la chirurgia ginecologica, Francesco Ricci per chirurgia delle urgenze, Massimo Rizzo per igiene e processi ospedalieri ed Emanuela Sensi per terapia intensiva e neurochirurgia. Per tutti l'incarico per la durata massima di cinque anni.

Nel frattempo sono anche partiti i concorsi per i medici in modo di rimpolpare gli organici. Come nel resto del Paese spesso i concorsi vanno deserti e si ricomincia tutto da capo l'anno dopo. L’ospedale di Terni adesso ci riprova per l’ennesima volta con il concorso pubblico ad anestesia e rianimazione per quattro dirigenti medici.

Di pari passo anche il concorso per un posto a chirurgia vascolare e 2 posti a ortopedia e traumatologia. C’è pure un altro concorso per titoli e esami a tempo indeterminato per un posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, come pure a nefrologia e dialisi due posti anche se momentaneamente verrà assunto solo un medico a tempo indeterminato.

Umberto Giangiuli

