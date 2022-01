Terni, “Santa Maria” sotto assedio:decine gli operatori positivi

Il virus dilaga a macchia d’olio. Nella giornata di ieri all’ospedale di Terni altri ulteriori ricoveri di persone positive, con due paziente in più in terapia intensiva, il cui numero è salito sette. Ma il dato più allarmante è quello che riguarda la positività di medici ed infermieri che si scoprono positivi al tampone molecolare anche con il vaccino, obbligo eseguito ogni cinque giorni da tutti i dipendenti del Santa Maria. Purtroppo nella giornata di ieri si è anche registrato un morto a Orvieto, mentre cresce la pressione all’interno dell’ospedale, con il divieto di accesso al reparto pneumatologia (medicina interna) dei familiari dei ricoverati, costretti anche a lasciare in portineria gli indumenti necessari per i ricoverati. Lì, a medicina interna, non si entra anche per non peggiorare la situazione dei ricoverati. Ieri mattina l’ospedale era quasi deserto, pochissime le persone in giro, salvo il servizio di oncologia e radioterapia sempre strapieni. Pochissimi i letti in corsia, con i ricoveri ordinari stoppati come pure le lsiet d’attesa, si va avanti soltanto con le urgenze e, appunto, i positivi covid con seri problemi respiratori o altre patologie gravi. Il Santa Maria è blindato in ogni suo accesso secondario. Si accede soltanto dalla portineria principale con la mascherina Ffp2 e il green -pass. Nella prospettiva più buia il nosocomio si è organizzato ed adesso può contare su 26 posti riservati alla terapia intensiva; 10 alla terapia intensiva covid; 47 all’aerea medica covid e 17 alla semi- intensiva. A disposizione anche letti nelle Rsa del comprensorio per un totale di 57 posti. Ed ancora: ci sono sempre i 10 letti del modulo Arcuri, vicino al pronto soccorso che, partiti come area medica, possono essere trasformati in posti di terapia intensiva. Finora, però, il modulo non è utilizzato. Insomma la sfida per la nuova ondata Omicron è appena cominciata e sarà ancora lunga, almeno a detta degli scienziati. Mentre anche medici e infermieri continuano ad essere positivi al covid, il personale all’ospedale si trova in emergenza. Tanto per fare un esempio, il concorso per l’assunzione a Malattie infettive dei medici si è momentaneamente bloccato in un momento in cui di professionisti l’ospedale di Terni ne avrebbe proprio bisogno. Un poco meglio ciò che riguarda gli infermieri che, assunti a tempo determinato nei mesi scorsi, hanno visto prorogare il contratto temporaneo fino al prossimo febbraio. Si tratta di 53 infermieri e 2 ostetriche che, grazie alla pandemia, continueranno a lavorare all’ospedale di Terni. Tutto questo mentre i sindacati chiedono di far fretta per l’espletamento dei concorsi.

