Ultimo aggiornamento: 13:30

TERNI Coronavirus, la Fondazione Carit ha deliberato lo stanziamento di un milione di euro destinato all'ospedale Santa Maria di Terni per l'acquisto di tutto quello che necessita per fronteggiare l'attuale grave emergenza sanitaria.Ad annunciarlo, il presidente della Fondazione Luigi Carlini: «Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione - spiega Carlini - serviranno per dotare in tempi rapidissimi il nostro ospedale di strumentazioni e strutture idonee a contrastare e a fronteggiare la particolare emergenza sanitaria secondo le modalità che saranno stabilite a livello nazionale e regionale, nonché in base alle richieste della stessa azienda ospedaliera. In questi giorni difficili per nostra la comunità, non può mancare la vicinanza della Fondazione che per vocazione persegue scopi di valenza sociale e sanitaria, ora attendiamo a breve giro le richieste che saranno formalizzate, come da accordi già presi, dal direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari nei prossimi giorni».