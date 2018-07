di Massimiliano Camilletti

SANTA MARIA DEGLI ANGELI - Rapina all’alba di lunedì ai danni di un albergo situato a ridosso del centro cittadino. Erano da poco passate le cinque quando i malviventi sono entrati in azione. Non considerevole il bottino visto che lo strumento di pagamento più utilizzato negli alberghi è la carta di credito o il bonifico. Dunque è di tutta evidenza che di denaro contante in cassa non ve ne fosse molto. Tuttavia si è trattato di una rapina molto violenta. Ad avere la peggio è stato il portiere della struttura ricettiva che ha riportato diverse ferite, in particolare alla testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Assisi, della squadra mobile e della polizia scientifica. Il portiere dell’hotel è stato prontamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Assisi, dove è giunto in stato confusionale e con dei graffi ben visibili in volto. L’uomo è stato trattenuto in una stanza del pronto soccorso per i necessari accertamenti: tac alla testa ed elettrocardiogramma innanzitutto. Presso il nosocomio assisano si è registrato nel corso della mattinata di ieri un frenetico via vai delle forze dell’ordine intente a fare luce sull’accaduto e a ricostruirne l’esatta dinamica al fine di risalire agli autori della rapina. Le indagini proseguono senza sosta e gli inquirenti confidano anche nell’aiuto che potrebbe arrivare dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di cui è dotato il territorio comunale. Lo stesso hotel è dotato di telecamere che potrebbero tornare utili nell’identificazione degli autori di un’azione tanto violenta. Nei giorni scorsi un altro albergo è stato al centro della cronaca angelana. In questo caso però si trattava di una struttura abusiva con una quindicina di stanze, progressivamente numerate, complete all’interno di arredi e servizi igienici. Alcune di esse erano occupate da ospiti che versavano, senza alcun contratto, una quota mensile che oscillava dai 200 ai 300 euro. Identificati e denunciati i gestori, due cittadini di nazionalità romena, e i proprietari, due assisani.





Martedì 24 Luglio 2018



