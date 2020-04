Il pellegrinaggio degli Amerini a Civitavecchia che si tiene per la festa di santa Fermina, il 28 aprile, e la festa di san Giovenale di Narni sono due eventi molto significativi per i fedeli della Diocesi di Terni Narni Amelia, e quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus saranno vissuti in modo tutto diverso dal solito. Il vescovo Giuseppe Piemontese parteciperà in prima persona come pellegrino a nome di tutti i fedeli di Amelia sulla tomba di santa Fermina, nella concattedrale, e a Narni presso quella del patrono san Giovenale, per non lasciare che la tradizione sia dimenticata e per rivolgere un pensiero di vicinanza a tutti durante questo periodo difficile. Ad Amelia, inoltre, il 28 aprile il vescovo visiterà il cimitero cittadino accompagnato dalla sindaca Laura Pernazza, mentre alle 10.30 si terrà la messa in comunione con la città di Civitavecchia, alla presenza della sindaca e di una piccola rappresentanza dell’Ente Palio dei Colombi, a causa delle misure di contrasto al Covid-19. Lo stesso itinerario sarà compiuto in linea di massima a Narni, nella giornata del 3 maggio; la visita al cimitero con il sindaco Francesco De Rebotti avverrà alle 10.15, mentre la messa per la festa del patrono sarà per il sindaco e una piccola parte dell’Ente Corsa alle 11. Le celebrazioni, che dovranno avvenire senza fedeli, saranno comunque trasmesse sui canali YouTube e Facebook, ed anche su Mep Radio Organizzazione (95.600 MHz FM - Conca Ternana).

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA