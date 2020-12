Santa Barbara. Anche a Orvieto i Vigili del Fuoco in festa, santa messa in Duomo

Anche i Vigili del Fuoco di Orvieto hanno festeggiato la patrona del corpo, Santa Barbara. Lo hanno fatto partecipando, venerdì 4 dicembre, ad una messa celebrata per loro in Duomo, ai piedi del quale hanno parcheggiato i loro mezzi.

Al loro fianco, a portare il saluto e la gratitudine della città di Orvieto, la sindaca Roberta Tardani: "Ho partecipato alla messa in Duomo nel giorno di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Questa ricorrenza è sempre stata una bellissima giornata di festa da trascorrere insieme ma quest’anno si è svolta in forma riservata per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. In questo periodo storico così difficile sono questi i momenti che ci rassicurano, così come queste divise che rassicurano tutti noi. Spesso mi dicono se non mi sento sfortunata a trovarmi alla guida della città in questo periodo così difficile. Rispondo di no e che chi si trova a gestire responsabilità così grandi deve tirare fuori le migliori qualità per dimostrare di meritarsi la fiducia della gente e deve affrontare i problemi con lucidità e fermezza. Io cerco di farlo ogni giorno e oggi davanti a me c’erano persone che lo fanno quotidianamente.

È ormai quasi un anno che affrontiamo qualcosa di incredibile e inatteso e il valore del servizio che ci accomuna è proprio questo: dare forza e sicurezza alle persone, fargli sapere con un gesto, anche solo con un sorriso, che c’è qualcuno che può prendersi cura di loro. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e quello che fanno i vigili del fuoco è prezioso. Grazie, mi sento sempre molto vicina a voi e lo sono ancora di più in questo momento così difficile."

