Sant'Erasmo, ferito un escursionista caduto in un dirupo col suo labrador, il cane non ce l'ha fatta

TERNI - E' caduto col suo labrador in un profondo dirupo e in un punto molto impervio e difficilmente raggiungibile nella zona di Sant'Erasmo.

Lui, soccorso dai vigili del fuoco e dal Sasu e caricato su un elicottero del 118, ha riportato lievi ferite. Nulla da fare purtroppo per il suo cane che, finito in un burrone ancor più profondo, è stato recuperato senza vita nel tardo pomeriggio.

A dare l'allarme nella tarda mattinata è stato l'uomo, caduto col suo cane nel dirupo nei pressi della Falesia di Sant’Erasmo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Umbria e il personale del 118.

Complicatissime e lunghe le operazioni di recupero dell'escursionista, raggiunto e trasportato in una zona a monte e portato fino al verricello dell'elicottero del 118 con a bordo un medico anestetista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Sasu, che l'ha trasportato all’aviosuperficie di Maratta. Ancor più complesse le operazioni per recuperare il labrador che era finito in un burrone difficilmente raggiungibile e che, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta, è stato recuperato senza vita.

Poco dopo un altro intervento del Sasu a Sella di Appecano. Qui è stato soccorso un uomo colto da malore. Il soccorso alpino, prestate le prime cure, ha trasportato il paziente con un proprio mezzo fino a valle e l'ha affidato all'ambulanza che l'ha portato in ospedale.