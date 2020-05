Ultimo aggiornamento: 15:40

TERNI Chiusa l'inchiesta della procura di Perugia sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. L'avviso di conclusione indagini è stato infatti inviato, tra gli altri, all'ex presidente della Regione Catiuscia Marini, all'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e all'ex sottosegretario e segretario umbro del Partito democratico Gianpiero Bocci. Ma l'avviso ha raggiunto anche l'attuale commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Santa Maria Andrea Casciarri, all'epoca dei fatti direttore generale dell'Usl 1. I reati contestati dall'accusa sono quelli di abuso di ufficIo, falso ideologico e falso materiale. Secondo la ricostruzione dell'accusa Casciari è accusato di avere veicolato la lista dei candidati da favorire formata dall’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e di averne fornito anche una sua alla commissione nell’ambito dell’avviso pubblico per titoli e prova d’esame per alcuni infermieri bandito dalla Usl.Lo stesso Casciari dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia nell'ottobre scorso è stato interrogato dal pm: «Io sono tranquillo rispetto al mio operato – ha detto dopo essere stato sentito – so che ho agito secondo la legge». Ora, avrà 20 giorni per produrre nuve memorie difensive all'accusa, prima della decisione della richiesta di rinvio a giudizio.