Giovedì 16 Marzo 2023, 08:31

Convenzione ospedaliera, la Regione frena, questa volta ufficialmente, con un comunicato stampa firmato anche da tutte le sigle sindacali. Poche righe, ma che segnano, questa volta in maniera più ufficiale, la volontà di tirare il freno su una convenzione tra Regione e Università in cui l'ospedale di Terni veniva fortemente penalizzato, con tagli pesanti soprattutto all'Alta specialità.

Una decisione che sembra discostarsi anche dalla posizione dell'Università che, seppure in maniera ufficiosa, sembrava voler tenere sul tavolo delle trattative il documento firmato a ottobre, quello penalizzante per Terni e che sicuramente avrebbe pesato come un macigno anche sulla campagna elettorale.

Ecco cosa ha detto ieri la Regione, mettendolo nero su bianco, in una nota ufficiale firmata dall'assessore regionale alla sanità Luca Coletto e dal direttore Massimo D'Angelo, che hanno incontrato l'Intersindacale medica alla presenza dei due direttori generali delle Aziende ospedaliere: «E' stato condiviso il percorso che porterà alla definizione e individuazione delle funzioni delle articolazioni sanitarie della Regione e quindi l'individuazione delle correlate strutture complesse e semplici al fine di garantire un'organizzazione che possa assicurare le migliori performance e gli standard del Piani Nazionale Esiti per idonei livelli di sicurezza e appropriatezza delle cure partendo dall'analisi dello status quo dei Dea di secondo livello per poi estenderla all'intera rete ospedaliera e territoriale». Dunque, mettiamo da parte quel documento firmato a ottobre e condividiamo un percorso, tenendo conto i paletti previsti dalla legge.

«Sarà attivato un tavolo tecnico per procedere in tal senso, le risultanze del quale saranno sottoposte alla valutazione politica e delle parti sociali, prima della loro attuazione»: si tratta di un punto importante perchè i sindacati, prima di entrare in riunione, aveva specificato di voler essere parte attiva nelle decisioni e non di doverle solamente ratificare.

«E' stata altresì condivisa l'importanza della valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale nella rete dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali», è la conclusione del comunicato.

Per l'ospedale di Terni la strada sarà sempre in salita, ma, almeno sulla carta, si parte da un confronto.

