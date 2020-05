De Luca, 5Stelle: «Umbria Sud, sanità sempre più marginalizzata dalla Regione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si continua con l’Umbria a due velocità nelle politiche sanitarie della Regione Umbria.A lanciare l'allarme è il consigliere regionale 5 Stelle Thomas De Luca.«Dopo anni didelle strutture sanitarie dell’Umbria meridionale dobbiamo rilevare che c’è una sconcertante continuità tra l’attuale Giunta regionale e le Amministrazioni passate. Mentre Perugia riapre e riparte con i servizi ambulatoriali, forti di un supporto di una serie di strutture ospedaliere limitrofe, Terni arranca e ancora oggi non riesce ad avviare un percorso che la porti ad una parvenza di normalità.Tutto ciò non ci stupisce alla luce delle problematiche irrisolte che dalle parte della conca si trascinano da almeno 30 anni».«Unache ha messo ulteriormente sotto pressione l’Ospedale di Terni quando si è trovato a fronteggiare l’emergenza della pandemia del Coronavirus - sottolinea De Luca - Oltre alla carenza a livello strutturale del vetusto Santa Maria di Terni, più volte denunciata dal M5S, non si può trascurare la carenza di strutture satellite volte a supportare ed integrare i servizi del nosocomio ternano.ed ancor oggi non è ben chiara alcuna prospettiva sul loro futuro e sul progetto del nuovo ospedale di Cammartana sembra sia calato uno spaventoso silenzio. Questo isolamento, accentuato da un ospedale di Spoleto a mezzo servizio ha enormemente sovraccaricato il lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Terni e soprattutto del suo Pronto Soccorso che deve coprire un territorio troppo vasto per le sue forze»«È indubbia la necessità di una nuova programmazione in ambito sanitario che preveda una reale riorganizzazione ed integrazione tra l'Azienda Ospedaliera di Terni e la sua Usl di competenza, anche in funzione della ripresa del flusso di pazienti provenienti dalle province di Viterbo e Rieti», conclude De Luca.