Se il piano sanitario regionale non decolla, palazzo Donini fa i conti sul recupero delle liste d’attesa (96% da maggio delle 77mila arretrate), recupera posizioni sulla spesa farmaceutica («eravamo ultimi, siamo a metà classifica», dice l’assessore Luca Coletto) e cambia due passaggi ritenuti chiave proprio sul fronte delle attese e dell’appropriatezza delle prescrizioni.

Dopo Natale arriverà la delibera che uniforma l’utilizzo delle sale operatorie in tutti gli ospedali: si lavora dalle 7,30 alle 16 e la mossa ha un peso sugli interventi programmati. Ma Coletto nel giorno del bilancio di un anno di attività della giunta regionale, apre ad altre due novità. Quella più tosta riguarda la prescrizione di gastroscopie e risonanze magnetiche. Gli esami potranno essere prescritti solo dai medici specialisti che valuteranno il paziente dopo la richieste del medico di famiglia. Le farmacie andranno a supportare dei distretti oer le misurazioni con holter pressorio e cardiaco e anche nella ricerca del sangue occulto nelle feci.

L’occhio al 2023 di Coletto sulla sanità dice così. Sul fronte del personale sanitario saranno 300 le persone stabilizzate entro la fine dell’anno. L’assessore ha poi ricordato che l’altro ieri è stata approvata la delibera della libera professione per le professioni sanitarie: «Anche tecnici e infermieri ora potranno così esercitare la libera professione e di questo c’è molto bisogno». L’assessore ha poi ribadito il «ruolo strategico» dell’ospedale di Terni e di quello che verrà.

LA CONVENZIONE

C’è un altro nodo della partita sanità che resta ancora non sciolto: quello della convenzione tra Regine e Università. La presidente Tesei spiega: «Sono fiduciosa che si arrivi alla chiusura in temi stretti. Stiamo individuando le strutture semplici e quelle complesse per i due ospedali». Per il terzo polo, quello che unisce gli ospedali di Foligno e Spoleto è stato annunciato il via libera dal ministero. «Non c’era altra soluzione- ha spiegato la presidente Donatella Tesei- che percorrere quella strada per tenerli in pedi insieme». Come dire, il resto sono polemiche costruite su numeri d’argilla.

CONTI E PUBBLICO IMPIEGO

Tra i passaggi chiave dell’anno che verrà ci sono i numeri del bilancio e non solo. Per esempio, come ha spiegato l’assessore Paola Agabiti, le assunzioni. Nel periodo 2023-2025 ne sono previste 146, ma con la mobilità possono arrivare a 180. Rinforzi importanti per il Broletto, cuore degli uffici comunali.

L’assessore Agabiti spiega le mosse sul fronte dei conti e non solo per una politica regionale tesa «alla razionalizzazione della spesa per ottenere risorse per cofinanziare fondi comunitari», ricordando il bilancio approvato martedì scorso durante l’Assemblea legislativa, con la cifra di 61 milioni di euro destinati al cofinanziamento. Ha quindi evidenziato «la capacità di mettere insieme le tre vie» delle risorse disponibili, quelle comunitarie, del bilancio regionale e anche nazionali. Sotto i riflettori, per l’assessore, i finanziamenti delle aree interne e quelli per sostenere i giovani, pure sul fronte degli alloggi universitari e dell’edilizia scolastica».