Sanità a rischio tenuta, le cinque domande di Fora all'assessore Coletto

PERUGIA - Il consigliere regionale Andrea Fora fa il punto sull'emergenza sanitaria e pone cinque domande all'assessore alla Sanità Luca Coletto. Per prima cosa l'ospedale da campo: «Prevede la costituzione di 12 posti letto di intensiva, 16 posti letto di sub/intensiva e 10 posti letto di degenza ordinaria. Abbiamo visto nei giorni scorsi come reparti di subintensiva di 24 posti letto abbiano impiegato non più di 24 ore per riempirsi... come si affronterà la situazione?». Ancora: «Nella delibera non si fa menzione delle modalità di reclutamento del personale».

Poi sul numero dei ricoveri: «Da stime effettuate anche andando ad aprire i 127 posti di rianimazione precedentemente programmati (contro i 77 attualmente disponibili), alla fine di novembre ci troveremo con le unità di terapia intensiva piene. Qual è il piano di intervento?».

Quarta domanda: «I reparti di intensiva e subintensiva della Regione sono già in affanno per la estrema carenza di personale. Come pensate di sopperire?».

Infine: «Tutti noi sentiamo racconti di operatori sanitari che affrontano direttamente in questo periodo la pandemia guardandola negli occhi, ne percepiamo la devastazione psicologica ma anche la estrema fatica fisica. Quali provvedimenti di tutela dei lavoratori sono stati presi a questo riguardo?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA