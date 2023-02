Sanità orvietana al collasso: la Fp Cgil fa il punto di tutte le carenze e criticità

Carenza di medici specialisti, cronica mancanza di infermieri e operatori sanitari, chiamata di medici “a gettone” e ancora liste d'attesa, il futuro del Distretto e la situazione del Centro di salute mentale, questi e altri i temi su cui torna ad alzare la voce la Cgil del comprensorio orvietano.

«Nonostante i vertici della Regione e il direttore della Usl Umbria 2 abbiano ribadito che l'ospedale di Orvieto rimarrà come Dea di 1° livello – a parlare è Fabrizio Ricci della Cgil Terni ramo Funzione Pubblica - di fatto questo si sta svuotando di professionisti, di competenze e di servizi. Mancano medici specialisti: anestesisti, chirurghi, cardiologi, pediatri, ortopedici e medici di Pronto Soccorso». L'intervento del sindacato passa in rassegna poi vari aspetti e criticità rilevati parlando, nei confronti della azienda sanitaria di «strategie palliative».

«Per gli anestesisti – spiega il sindacato – l'azienda ha stipulato una convenzione con l’ospedale di Viterbo, mentre per gli ortopedici, si è limitata a dirottare i pazienti in altri ospedali della Regione. Per i pediatri e i medici di Pronto Soccorso ha preso professionisti a gettone. I lavori annunciati di ampliamento e ammodernamento del Pronto Soccorso non sono mai iniziati e le sale operatorie funzionano a bassi regimi». Un intervento a tutto tondo quello di Ricci che affronta la cronica mancanza a Orvieto anche di personale infermieristico, situazione che definisce «preoccupante».

Sul fronte della sanità territoriale la Cgil Fp parla di «situazione complessa»: «Il Distretto di Orvieto non esiste più – afferma il sindacato ternano - viene inglobato dall’unico Distretto di Terni. Il Centro di Salute mentale è a mezzo servizio, così come il Servizio di Igiene mentale dell’Infanzia». Infine, le liste d’attesa: «Le liste d’attesa accumulate in questi anni sono gestite dal Cup a livello regionale, a un utente di Città di Castello si propone un appuntamento ad Orvieto, mentre ad un utente che abita ad Orvieto si propone un appuntamento a Città di Castello. Una situazione - si conclude - palesemente drammatica».