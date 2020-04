© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Si programma il futuro nelle due aziende sanitarie del Ternano, con misure concrete di ntegrazione funzionale dei servizi definite dalle due direzioni strategiche dell’Azienda Usl Umbria 2 e dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni nell’ambito dell'accordo quadro di collaborazione per l’ottimizzazione delle attività assistenziali e di cura. Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino ha firmato questa mattina una delibera che accoglie le richieste della direzione ospedaliera di Terni e che prevede di mettere a disposizione del “Santa Maria” cinque unità di personale dipendente Asl di cui due infermieri di sala operatoria e tre strumentisti attraverso l’istituto del comando. L’obiettivo è di supportare lo svolgimento di attività chirurgiche oncologiche non procrastinabili e non effettuabili a Narni presso il blocco operatorio della struttura ospedaliera di Terni riducendo sensibilmente le liste di attesa. La direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 ha già comunicato all’Azienda Ospedaliera i nominativi del personale interessato e disponibile a prestare temporaneamente servizio presso il nosocomio di Terni. «E’ un primo passo concreto verso una riorganizzazione e riprogettazione complessiva delle attività ospedaliere e territoriali, un tassello fondamentale per definire una stretta e sinergica collaborazione con la finalità di rendere funzionali i servizi e le attività agli obiettivi delle due aziende sanitarie» - spiegano i commissari straordinari dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino e dell’Azienda Ospedaliera di Terni Andrea Casciari.L’accordo quadro verrà presto presentato ai sindaci dei Comuni interessati al fine di una piena condivisione delle linee guida e degli obiettivi tesi a garantire una migliore risposta, in termini di appropriatezza delle cure, ai bisogni di salute della popolazione.«La fase due - proseguono i due manager sanitari - si aprirà con staff chirurgici integrati per trasferire nel presidio di Narni gli interventi di medio bassa specialità propri di una struttura ospedaliera ‘di comunità’ per liberare così spazi e sedute operatorie di alta complessità nel polo chirurgico della ricerca e dell’alta specializzazione dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Solo così, attraverso una stretta integrazione tra servizi e professionalità - concludono - sarà possibile abbattere le liste di attesa e offrire risposte immediate e di qualità ai cittadini».