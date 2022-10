La rivoluzione del direttore generale (dg) Andrea Casciari è iniziata. Cambio ai vertici del Santa Maria di Terni. La prima casella riguarda quella del direttore sanitario, un ruolo che non sarà più ricoperto da Alessandra Ascani. Il dg Casciari ha scelto Pietro Manzi come nuovo direttore sanitario. Per la Ascani decade così anche il ruolo di facente funzione come direttore del Dipartimento di emergenza urgenza. Un ruolo, quello di direttore del Dipartimento di emergenza urgenza, che stando alle indiscrezioni che trapelano dal Santa Maria dovrebbe essere ricoperto da Giorgio Parisi, attuale responsabile del pronto soccorso.