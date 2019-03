PERUGIA Su proposta dell’assessore regionale alla Salute, coesione e welfare, Luca Barberini, la giunta regionale dell’Umbria ha deciso di commissariare la Aziende sanitarie regionali (Usl ed Ospedaliere) attribuendo l’incarico di Commissario agli attuali direttori generali. Ciò in considerazione che sono in corso le procedure per l’approvazione dei bilanci 2018 che dovranno concludersi entro il 30 giugno, e che così sarà possibile garantire la continuità gestionale. I Commissari Andrea Casciari, Usl Umbria 1; Imolo Fiaschini, Usl Umbria 2; Emilio Duca, Azienda ospedaliera Perugia e Maurizio Dal Maso, Azienda ospedaliera Terni; assumeranno l’incarico dal primo Aprile al 30 giugno 2019.

