Sabato 28 Ottobre 2023, 07:00

PERUGIA - «Troppe anomalie». E non solo per quella seconda prova già annullata. Per quel rimpallo tra una busta vuota e un’altra troppo piena su cui Procura e squadra mobile hanno da giorni acceso un faro d’indagine in relazione alla selezione indetta dall’azienda ospedaliera di Perugia per il personale medico infermieristico dell’elisoccorso. Le «troppe anomalie» di cui sopra sono infatti lamentate in relazione alla prima prova, quella fisica. Che ha “mietuto” parecchi candidati e ne ha lasciato quasi la totalità perplessi, al punto che una ventina di loro hanno deciso di chiedere alla commissione giudicante l’accesso agli atti. Commissione che, va detto, le anomalie le ha riscontrate solo in relazione alla seconda prova. E subito. Tanto da sporgere immediatamente una denuncia segnalazione alla Procura.

Tornando alla prima prova, uno dei tanti esclusi queste presunte anomalie ha deciso di raccontarle al Messaggero. Comprensibilmente in forma anonima, per tutelarsi dalla possibilità che la beffa non possa portare a danni più gravi.



GLI INTERROGATIVI

«Da dove cominciamo? Beh, direi dall’inizio - racconta il candidato escluso -. Poco dopo l’uscita del bando, in estate, cui hanno risposto circa duecento persone tra medici e professionisti, nel corso di una riunione ci è stato sommariamente spiegato in cosa sarebbero consistite le prove e in particolare nella prima, quella pratica. Sostanzialmente è emerso come non fosse necessario essere degli esperti alpinisti ma professionisti in grado di lavorare in zone impervie e in situazioni delicate, inevitabili giustamente se vuoi far parte dell’elisoccorso. Ma è chiaro che stiamo parlando, nella maggior parte dei casi, di persone che facendo interventi con i 118 sono comunque allenate a certe situazioni. E invece...».

Invece? «Alla prova pratica si presentano dei formatori di soccorso alpino presi da Lombardia e Valle d’Aosta - prosegue - che a parere non solo mio ma della maggior parte di coloro che hanno partecipato non erano in numero adeguato per garantire che il tratto dal parcheggio del Menotre all’eremo di Pale, la scalata delle pareti e la calata per 25 metri (cioè le tre prove previste, ndr) venissero coperti nel modo migliore per garantire la massima regolarità della selezione in corso».

Altro punto critico, la valutazione. «Nessuno è riuscito a capire quali siano state le griglie di valutazione adottate - continua il candidato escluso - e in terzo luogo si è notato anche come ai curriculum dei candidati non sembra essere stato dato particolare peso, e in molti si sono stupiti anche di questo».

Anomalie, dunque. Di sicuro non riscontrate dalla commissione, che infatti ha ammesso alla prova scritta 71 tra medici e infermieri. Ma una ventina tra gli esclusi vogliono capire i motivi che hanno portato alla loro esclusione e fatto richiesta di accesso agli atti. Per ora senza risposta.