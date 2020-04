© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sul fronte della donazione di sangue, grazie all'oramai consolidata procedura della prenotazione che è diventata modello nazionale, Perugia ha fatto registrare una risposta più che positiva nelle prime settimane di emergenza coronavirus. Ma l'Avis comunale guarda avanti, cioè alle prima fase del post emergenza, quando servirà ancora di più l'impegno non solo di chi c'è costantemente, ma soprattutto dei nuovi donatori, quelli che in questo periodo difficile hanno fatto il loro primo gesto salvavita.Il motivo, chiedendo a tutti di rimanere in prima linea sul fronte della donazione di sangue ma anche plasma, lo spiega al Messaggero il presidente dell'Avis comunale Fabrizio Rasimelli. «Ora l'uso del sangue è paradossalmente diminuito per la riduzione dell'attività chirurgica in ospedale. Quindi a fronte di una proposta di donazione alta c'è una diminuzione dell'utilizzo. Mi immagino che quando torneremo ad una prima normalità, potrebbe verificarsi l'inverso, cioè tanta necessità di sangue e donatori che rispondono meno». Per evitare che succeda, l'Avis oltre che contare sui suoi tantissimi donatori periodici, ha cercato di far iscrivere all'associazione anche chi in queste settimane si è presentato al Sit dell'ospedale per la prima volta. Un modo per rimanere in contatto con i nuovi donatori e invitarli a mantenere l'impegno costante nel tempo. «Solo così si fa davvero la differenza».A proposito, in questo periodo la donazione di sangue e plasma si effettua solo su prenotazione. Una misura necessaria perché «prima di tutto viene sempre la salute del donatore». Dunque rispetto delle distanze e ingressi contingentati al Sit. E in futuro? Rasimelli, orgoglioso del modello Perugia diventato prassi per tante realtà a livello nazionale, assicura che anche dopo l'emergenza Covid-19 si andrà avanti così. Nel frattempo ci sono da smaltire le richieste di donazione fatte queste settimane, con la lista di attesa che al picco ha contato oltre 300 persone. Un segnale importante e un grandissimo lavoro per personale ospedaliero e volontari dell'Avis, cui va il più sentito ringraziamento del presidente Rasimelli «per come hanno saputo gestire la situazione, anche con picchi di decine di persone, sempre nella massima sicurezza di tutti». Anche questo fa parte di quel modello perugino che non guarda solo ai numeri delle donazioni ma anche al sistema che gestisce la donazione stessa, soprattutto in una fase delicata come quelladella pandemia in atto.Tanto supporto in questo periodo è arrivato ancora una volta dai gruppi, che per l'Avis hanno un valore strategico. Fra i tanti si sono mobilitati a più riprese, non solo da Perugia ma anche Marsciano, Corciano e Magione, i componenti del gruppo dei donatori musulmani del centro islamico culturale di Ponte Felcino e il gruppo dei donatori della federazione culturale islamica di pace di Corciano.