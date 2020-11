Sangraf Italy: ancora un passo verso la sostenibilità ambientale col nuovo impianto di illuminazione di fabbrica

Nello stabilimento di Narni di Sangraf Italy si è conclusa l’installazione del nuovo impianto di illuminazione di fabbrica. L’investimento ha permesso la sostituzione di oltre 1000 punti luce con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED. Questo ha consentito di passare dai 188 Kw di potenza installata precedente agli attuali 115 Kw, con importanti miglioramenti sulla qualità ed efficacia dell’illuminazione.

Il risparmio che SANGRAF Italy otterrà in un anno sarà pari a 433.000 Kwh, equivalenti al consumo annuo medio di 160 famiglie. In termini di bilancio ambientale tale risparmio si tradurrà in una diminuzione annua di 152 Tonnellate di CO2.

Questo importante investimento si colloca in una più ampia strategia ambientale che ha visto Samgraf Italy impegnata nella certificazione, prevista nel prossimo mese di dicembre, del proprio sistema di gestione ambientale conforme alla norma internazionale ISO 14001. Con tale strumento Sangraf consolida l’impegno a monitorare e a migliorare l’uso sostenibile delle risorse naturali, oltre ad avviare progetti per ottimizzare il ciclo di vita del prodotto e implementare buone prassi di economia circolare ad esso collegate.

Sangraf Italy, recente denominazione sociale dell’azienda narnese GoSource Italy, fa parte del Gruppo Sangraf International attivo nella produzione e vendita di elettrodi di grafite per forno ad arco elettrico per acciaierie.

