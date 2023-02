Sabato 25 Febbraio 2023, 00:55

La 25sima giornata del campionato di Serie D, girone E, vede l'Orvietana ancora in trasferta stavolta sul campo della Sangiovannese. La classifica dei biancorossi è tornata a farsi preoccupante con il ritorno alla penultima posizione dopo la sconfitta rimediata a Trestina. Alla fine del campionato mancano ormai dieci giornate e per l'Orvietana è più che mai imperativo dover far punti, o uno o tre, ma punti.

L'obiettivo societario resta la salvezza che se arrivasse in modo diretto sarebbe perfetto ma sarebbe probabilmente un sogno; più facile che possa arrivare superando la disputa dei play-out, ma al momento occorre prima togliersi, e in fretta, dalla zona retrocessione. I toscani avversari sono invece ancora in corsa per un posto in zona play-off, anche se attualmente se ne stanno più o meno ai bordi dei posti al sole cercando per lo più di non perdere il treno per salire di qualche posizione.

Entrambe le squadre hanno quindi necessità estrema di fare punti, una fame di risultato che potrebbe rendere la gara di domani, domenica 26 febbraio, ancora più interessante. «Quella di domani sarà una gara importante come lo saranno tutte le restanti – a parlare è uno dei dirigenti, Matteo Panzetta – la classifica in fondo è corta, il campionato è molto equilibrato per cui sono convinto che sia in alto che in basso si deciderà tutto nelle giornate finali, se non proprio all'ultima».

All'andata, al “Muzi” di Orvieto era finita 0-0 ma almeno per quanto riguarda i biancorossi si trattava di un'altra storia, di un'altra squadra che dopo il mercato di dicembre si è profondamente rinnovata. La Sangiovannese arriva dalla vittoria in trasferta per 1-3 sul campo del Poggibonsi, terza forza del girone, mentre l'Orvietana dalla sconfitta per 1-0 nel derby umbro contro il Trestina. Le due squadre sono separate da 10 punti, 33 sono quelli della Sangiovannese e 23 quelli dell'Orvietana. «La nostra classifica non ci fa paura – continua Panzetta – e non siamo certamente abbattuti per la sconfitta di domenica scorsa; andiamo avanti, lavoriamo con costanza e impegno tutti i giorni, siamo sereni e ogni turno lo affronteremo con la massima concentrazione.»

Fischio d'inizio domenica 26 febbraio alle 14:30 allo stadio comunale “Virgilio Fedini” di San Giovanni Valdarno (Arezzo). A dirigere l'incontro è stata designata la terna composta dall'arbitro Riccardo Ghirelli di Roma 2, e dagli assistenti Usman Ghani Arshad di Bergamo e Roberto Pozzi di Varese.

L’Orvietana si conferma intanto in testa al girone E per quanto riguarda l’utilizzo dei giovani, ormai manca poco al termine (non saranno valide le ultime giornate), ma per ottenere il premio previsto la condizione necessaria è mantenere la categoria. Per quanto riguarda il settore giovanile agonistico, tutti fermi i campionati regionali in questo weekend, scende in campo solo la Juniores nazionale in casa contro il Grosseto.