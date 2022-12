Domenica 11 Dicembre 2022, 09:30

Ci ha lasciato Carla Schucani, artista del colore e della pasticceria che ebbi a definire la più perugina degli svizzeri perché svizzera diventò quando la sua famiglia dovette cambiare aria da Perugia, ritenendo qualche gerarca essere ebrea, seppure non lo fosse. Studi classici, sensibile all’arte e alla natura, maturò la passione per la pasticceria e la cucina da adulta, per continuare la tradizione di famiglia. Aveva novanta anni, ma fino a pochi mesi fa era lucida ed ebbi modo di dirle che la nuova gestione del Sandri si rivelava all’altezza della tradizione della pasticceria, dopo una lunga chiusura e dopo la non felice esperienza della precedente gestione. Comprese perfettamente e mi rispose che ne era molto contenta. In suo ricordo, Sandri rimarrà chiuso domani, il giorno del funerale nella chiesa di San marco, alle ore 16.

Carla e il suo Sandri, nella splendida cornice ottocentesca di Palazzo Ajò, erano famosi in tutto il mondo: famosa la sua Sacher, il torciglione, ma anche il panettone e la colomba che a Natale e Pasqua partivano numerosi per tutto il mondo indirizzati agli habitué annotati a mano in un elenco con nomi in tutte le lingue. Per non parlare di alcuni suoi piatti come le “cinture di venere” per le quali, nelle sue cene a tema nella villa di San Marco, veniva gente da mezza Italia, come per la “cena futurista del 1909” (centenario del Manifesto futurista che declamammo in pasticceria) dove rivisitò le “Corone di riso” di Marinetti delle quali mi sembra ancora di sentire il sapore.

Pittrice poliedrica, schiva ma generosa, cominciò a dipingere proprio in Svizzera, a Sent. Esordì nel 1954 a Roma e a Zurigo, presentata da Enrico Crispolti, ma rifiutò subito il mercato e i mercanti dell’arte che ne avevano compreso le potenzialità. Continuò a lavorare in silenzio: pochi amici di famiglia sapevano dei suoi quadri, poi dei suoi gioielli, dei disegni per sculture in vetro per la Fucina degli angeli di Costantini a Venezia e per manufatti dei migliori ceramisti di Deruta. Parlavamo spesso di pittura, della quale era profonda conoscitrice e soprattutto si aggiornava sempre. Fu però sua madre a invitarmi la prima volta a vedere i suoi dipinti e da allora, i primi anni Ottanta, riuscii a rompere il suo isolamento e le organizzai una prima mostra a Perugia e poi, via via, tante esposizioni, non solo di quadri, ma anche delle sue sculture in pastigliaggio che erano passate per le celebri vetrine di Sandri, quelle che, proprio sulle colonne del Messaggero, furono definite da Marcella Calzolai “La cronaca dolce” . Non si vantava, ma era fiera del suo fare artistico e sorrideva beffardamente a chi la elogiava, come quando, alla fine dei suoi pranzi, i cui piatti aveva descritto minuziosamente mentre venivano serviti, rispondeva agli applausi attorniata dalla sua squadra di cuochi e camerieri rigorosamente con i giubbetti rossi.

Ciao Carla! Delizia anche lassù!”