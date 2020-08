© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il primo caso Covid registrato a metà marzo, il comune di San Venanzo era riuscito a contenere i contagi grazie alla collaborazione dei cittadini e ai controlli messi in atto dal sindaco Marsilio Marinelli. Fino al 14 agosto quando un secondo caso è stato registrato nel comune e ufficializzato dalla Usl Umbria 1 della Media Valle del Tevere; l'uomo, un cittadino rientrato dall'estero, non ha avuto bisogno di ospedalizzazione e per lui è scattata immediata l'ordinanza di isolamento contumaciale firmata dal sindaco. Non così fortunate sono state le due turiste francesi, madre e figlia, che, ospiti di una struttura ricettiva della zona, sono risultate entrambe positive. La madre, due giorni fa, ha cominciato a manifestare febbre e malessere e è stata subito ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove tuttora si trova. Secondo quanto si apprende, su disposizione della Usl Umbria 1 tutta la struttura in cui alloggiava la famiglia francese è stata messa in quarantena e sono cominciate le indagini epidemiologiche su tutti gli ospiti e il personale. A seguito dei tamponi eseguiti non tutti i risultati sono stati al momento resi noti - anche una delle figlie della donna è risultata positiva, ma non destando, per il momento, alcuna preoccupazione in merito alla condizioni di salute, è stato per lei disposto solo l'isolamento contumaciale. A informare i cittadini è stato lo stesso sindaco Marinelli che ha inoltre ribadito la «necessità di mantenere in modo scrupoloso, se non vogliamo vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora, i comportamenti richiesti: igienizzare frequentemente le mani, usare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale. Manteniamo alta la guardia». Nell'Orvietano la situazione contagi vede Orvieto con un caso, San Venanzo con due, Ficulle con uno. Intanto la Regione Umbria ha attivato anche a Orvieto una postazione in cui effettuare tamponi per diagnosticare l'eventuale infezione da Covid-19 direttamente senza scendere dalla propria auto, indagine obbligatori per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.