San Venanzo, riapre ai turisti il percorso di trekking lungo l'antica Via Orvietana

SAN VENANZO (Tr) - Riapre agli amanti del trekking il percorso del Filatello a San Venanzo. L’Agenzia Forestale regionale ha infatti terminato nei giorni scorsi i lavori di riapertura del tratto del Filatello della antica Via Orvietana. «La riapertura dell’antico passaggio - spiega il sindaco Marsilio Marinelli - consente finalmente di percorrere in totale la parte sanvenanzese della Via Orvietana che fin da prima del Medioevo collegava Perugia con Orvieto».Il Filatello è stato inserito nell’offerta turistica del sito www.visitsanvenanzo.it per incrementare le proposte di trekking a piedi, in bici e a cavallo di altri anelli, in aggiunta ai 280 chilometri già individuati. «I nuovi servizi diretti a potenziare le offerte turistiche per il monte Peglia - aggiunge il primo cittadino - non si sono fermati alle azioni fin qui messe in campo. Vogliamo continuare su questa strada, nella convinzione che questo territorio ha in sé caratteristiche che possono essere appetibili per una utenza nord-europea che non si accontenta più delle mete tradizionali e che vuole fare vacanze open air in zone meno conosciute per scoprire orizzonti e mete diverse ma non per questo meno valide».