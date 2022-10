Accusato di rapina e associazione a delinquere, si nascondeva a San Venanzo: eseguito dai Carabinieri mandato di arresto europeo

Lunedì 24 ottobre, i militari del Comando Stazione Carabinieri di San Venanzo hanno proceduto all’arresto di un cittadino romeno, classe ’93, residente nel comune. L’uomo - a quanto riferisce una nota del Comando Provinciale dell'Arma - dedito alla commissione di reati, era stato raggiunto da un mandato di arresto europeo, emesso dal suo Paese d’origine: la Romania. I reati che gli venivano contestati riguardavano rapina aggravata e associazione per delinquere, commessi, appunto, in quel Paese. I militari dell’Arma, conoscitori del territorio e dei soggetti di particolare interesse operativo, non appena hanno constatato che quel mandato si riferiva a un persona di loro conoscenza, hanno proceduto alla sua individuazione e, poco dopo, al suo arresto. L’uomo, a seguito delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Terni, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.