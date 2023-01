Giovedì 19 Gennaio 2023, 11:25

E' Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, la star di Umbria libri in love . La rassegna editoriale promossa dalla Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e Aur (Agenzia Umbria ricerche) torna a Terni per San Valentino. Solo che a differenza della tappa di dicembre, parlerà d'amore, dall'11 al 12 febbraio in Bct. «Il cartellone degli eventi valentiniani non è ancora pronto spiega l'assessore alla cultura Maurizio Cecconelli perché deve tenere conto delle varie iniziative che potrebbero essere finanziate con l'avviso di gara in pubblicazione oggi con scadenza 30 gennaio». Dunque bisognerà attendere febbraio, per la brochure. Intanto Cecconelli annuncia la partecipazione della coach di Amici divisa tra teatro e tv che ha letteralmente stregato l'Italia: «La più amata e la più popolare», conferma Cecconelli.

Alle conferme aggiunge la prima edizione del nuovo premio letterario dal titolo Raccontami l'amore: «Un concorso nazionale che intende valorizzare la letteratura ispirata all'amore». «Abbiamo voluto inserire questa nuova iniziativa all'interno degli eventi per San Valentino 2023, in modo da legare sempre di più la nostra città e il suo patrono al grande tema dell'amore nelle sue trasposizioni letterarie. Si tratta di un appuntamento che vorremmo si consolidasse negli anni e per questo abbiamo scelto, come giurati, Aurelio Picca, Annalisa De Simone, Michela Tanfoglio».

In gara ci saranno le opere edite dal primo gennaio 2021 al 23 gennaio 2023. Dal prossimo San Valentino anche gli inediti. Il premio verrà assegnato in Bct nel corso di Umbria libri in love. Sempre in Bct, l'albero di Natale si trasformerà nell'albero dell'amore: chiunque potrà appendere il suo messaggio, la sua poesia, il suo pensiero rivolto agli altri, per tutta la durata dei festeggiamenti.

E il 6 ci sarà anche la Notte dei pupazzi . «I nostri amici di nanna hanno lo stesso di ritto che abbiamo noi di leggere un libro», dicono i bambini. Che non saranno protagonisti dell'iniziativa, ma attori. In biblioteca, per una notte, ci andranno le bambole e gli animali di peluche. Ciascun bambino ha quello con cui si addormenta la sera, che affiderà ai bibliotecari. Il personale dedicato si avvarrà di set fotografici per documentare ciò che i pupazzi faranno durante la notte: ad esempio giocheranno tra gli scaffali, scopriranno gli spazi della biblioteca, si iscriveranno, prenderanno in prestito un libro oppure lo leggeranno. E il mattino seguente i bambini torneranno a prendere i loro pupazzi con tanto di album fotografico con le immagini della notte in Bct. In un modo o nell'altro la Bct è sempre protagonista: il 21 ospiterà il recital di Andrea Giuli e Riccardo Leonelli Versamore. Ancora il 13 febbraio, ma al teatro Secci, la consegna del premio San Valentino Un gesto d'amore «che andrà alla Fondazione Carit per il ruolo che l'istituzione bancaria svolge nella nostra città», conclude Cecconelli.

