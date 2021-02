San Valentino sale sulle Frecce: il mensile tutto dedicato al Santo (ternano) dell'Amore

Completamente dedicato all'amore, nel mese di San Valentino, il numero de La Freccia di febbraio. Quello universale, divino, protagonista nell'arte e nella poesia ma anche quello leggero, pop, dei cartoon. In cover una delle coppie più iconiche dei fumetti: Superman e Lois Lane.

Il viaggio attraverso il sentimento comincia con sei coppie famose che raccontano la loro love story: l'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra, l'attrice Maria Grazia Cucinotta e l'imprenditore Giulio Violati, i cantautori Coma_Cose, il calciatore Ciro Immobile e la sua compagna Jessica Melena e le due coppie di attori, comici e conduttori Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Katia Follesa e Angelo Pisani. D

alle storie nella vita reale si passa a quelle di fantasia con una panoramica degli amori formato fumetto come quello tra Diabolik ed Eva Kant, Sally Brown e Linus, Topolino e Minni. Senza dimenticare le passioni di supereroi celebri come Spider-man e Mary Jane Watson, Visione e Scarlet, Mister Fantastic e La donna invisibile.

Il love tour prosegue con le mete del cuore dove celebrare in sicurezza la festa degli innamorati. Si comincia dalla Basilica di San Valentino, a Terni, per arrivare alla splendida Sirmione (BS) dove rievocare gli amori del poeta latino Gaio Valerio Catullo, passando per la Verona di Giulietta e Romeo e il castello di Elisa di Rivombrosa ad Agliè (TO). Last but not least, si va alla scoperta di come l'amore abbia ispirato la capacità di poetare a partire da Dante e dal Dolce stil novo e influenzato l'arte, dal capolavoro di Tiziano Amor sacro e Amor profano alle performance di Marina Abramović. Imperdibile l'approfondimento sui Campionati del mondo di sci alpino che si terranno a Cortina dal 7 al 21 febbraio. La regina delle Dolomiti ospita oltre 600 atleti da 70 Paesi, pronti ad aggiudicarsi i 13 titoli in palio. La montagna è protagonista anche di un'idea di viaggio alternativa in Alta Badia, lontano dalle piste da sci, tra fondo, ciaspolate ed escursioni a cavallo. Dai monti si passa al mare della Puglia, per una serie di itinerari attraverso il borgo medievale di Acaya e le antiche masserie della Valle d'Itria. Si rimane in questa regione con la rubrica «Genius Loci» di Peppone Calabrese per conoscere Castellaneta (TA), la città dove è nato Rodolfo Valentino.

