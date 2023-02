San Valentino, tanti i messaggi di grazia lascita nella cripta della basilica di Terni

Terni - Fin dalle prime ore del mattino, la basilica di San Valentino a Terni è stata visitata da centinaia di fedeli in occasione della festività patrono della città e degli innamorati di tutto il mondo. Dopo aver pregato di fronte all'urna del Santo, i fedeli hanno ricevuto una benedezione dai sacerdoti carmelitani per poi scendere nella cripta. Qui di fronte alla reliquia in tanti hanno lasciato un bigliettino per chiedere una grazia al santo degli innamorati osservando l'anello che monsignor Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni Narni e Amelia regalò appunto un anno fa, nel primo pontificale, al patrono a testimonianza dell'amore per la città.