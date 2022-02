Terni, “San Valentino Jazz”: la festa continua nei club

TERNI - San Valentino, la festa continua. I club “servono" jazz, i palazzi storici ospitano concerti di musica da camera, in Bct arriva la lirica. Il centro si riempie: il pubblico prende il posto dei banchi allestiti con i prodotti dolciari che fino al 14 febbraio la facevano da padrona nelle piazze e lungo Corso Tacito Perché adesso arrivano gli appuntamenti con la musica di qualità. In realtà la rassegna organizzata da Confartigianato Terni insieme a Bipede cultura dal titolo “San Valentino Jazz” era stata inaugurata il fine settimana precedente al Caffè del Corso. Ma adesso entra nel vivo.

Venerdì 18 alle ore 21 al Caffè Rendez Vous di piazza San Francesco Gegè Munari 4tet in concerto. Sabato 29, alle ore 18, al Good Wine di via Goldoni si esibirà il duo Poeti-Gili. E domenica 20 al Fat Art Club (ore 21) ci sarà lo spettacolo del trio Lazzeri-Zorn-Fabbri. Lo scopo è sempre quello di creare un’abitudine. Di caratterizzare alcuni locali. Di renderli magici. E di rendere attrattivo tutto il centro cittadino. Che è il cuore pulsante della città e del commercio. E visto che di cuori se ne vedono tanti in giro. Puntare su quello che batte tutto l’anno è il minimo. «Ogni evento di qualità, se ben costruito, è capace di attrarre flussi e di favorire il commercio di prossimità – spiega Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Imprese Terni – ed è a questo che noi puntiamo, a creare un circuito di locali pronti a nuove sperimentazioni”. Un progetto condiviso dal Comune di Terni, che entra a far parte della grande stagione dei festeggiamenti per il Santo Patrono. Per San Valentino. E che proseguirà con Mistura Trio venerdì 25 alla Cruda, Paolo Recchia Trio sabato 26 alla Città Vecchia, De Florio-Micori domenica 27 al Good Wine, Hatty Kate 4tet al Fat Art Club.