San Valentino Arte non è solo una mostra: Sii presenta i servizi amici dell'ambiente

TERNI – Sii parla alla città dal Museo Diocesano nell’ambito del programma degli eventi di San Valentino Arte 2022. Parla di bonus sociale idrico e di bolletta web. Di futuro. Del servizio “Lo sportello a casa tua”. «Basta avere a potata di mano un computer con webcam ed una connessione internet, o uno smartphone – spiega l’ad Tiziana Buonfiglio - per usufruire del servizio digitale attivo, su prenotazione, il lunedì dalle 14 alle 16,30, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 9 alle 12». Per fissare l’appuntamento è necessario compilare il form disponibile nella pagina dedicata al servizio prenotazioni del sito web del Servizio Idrico Integrato www.siiato2.it, indicando giorno ed orario dell’appuntamento. L’utente, accedendo all’area prenotazioni, riceverà una risposta di conferma tramite mail. E successivamente, sempre all'indirizzo mail registrato in fase di prenotazione, anche il link della piattaforma Teams attraverso il quale potrà parlare in videochiamata con l’operatore per il servizio o le informazioni richieste.

APPROFONDIMENTI MUSICA Terni, Visioninmusica torna con dieci concerti dal vivo e soffia...

Un incontro con la cittadinanza al quale ha voluto partecipare anche il presidente Carlo Orsini: una conferenza a tutti gli effetti. Durante la quale sono state distribuite brochure e informazioni dettagliate sui nuovi servizi digitali di Sii. Come la bolletta web amica dell’ambiente. Potrà essere richiesta chiamando i numeri 800093966 o 0744 441562, scrivendo una mail a ufficio.commerciale@siiato2.it o accedendo alla propria area riservata sul sito www.siiato2.it. E' stato introdotto anche affrontato il tema di bonus sociale e bonus integrativo idrico. Per ottenere il primo i clienti non devono più presentare la domanda presso i Comuni o i Caf. E' sufficiente che ogni anno venga inviata la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’Inps per ottenere l’attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Se il nucleo familiare rientra nelle condizioni che danno diritto al bonus, l’Inps invia i dati necessari al Sistema Informativo Integrato, consentendo l’erogazione automatica del bonus stesso.

Il Bonus Integrativo Idrico era già’ presente nelle erogazioni della Sii, sensibilizzata dalle associazioni dei consumatori. Dalla manovra tariffaria 2020-2023 costituisce un ammontare aggiuntivo del bonus sociale idrico di rango nazionale che viene automaticamente riconosciuto dal gestore come agli stessi utenti aventi diritto al bonus sociale idrico. Tutti gli utenti aventi diritto al Bsi, ricevono automaticamente anche il Biiu che viene calcolato applicando al consumo di 9 metri cubi la somma della tariffa agevolata (acquedotto), della tariffa di fognatura e della tariffa di depurazione e moltiplicandola per il numero dei componenti della famiglia anagrafica. Mediamente il beneficio concreto, è pari al risparmio di due bollette l’anno.