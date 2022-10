Perugia, il botto di Capodanno: Amadeus in piazza

PERUGIA - Botto a Capodanno: Amadeus in piazza. Come anticipato dall'edizione cartacea dell'edizione Umbria de Il Messaggero di venerdì, sarà Perugia a ospitare – il prossimo 31 dicembre in prima serata e in diretta su Rai 1 – “L’anno che verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che saluterà il 2022 e festeggerà l’arrivo del 2023, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo.

L’evento, occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale, si realizzerà in partnership con la Regione Umbria, che lo ha fortemente voluto e sostenuto, e in collaborazione con il Comune di Perugia.