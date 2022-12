San Giustino, tragedia in strada: muoiono quattro giovanissimi amici dopo una festa

CITTA' DI CASTELLO - Dramma nella notte tra venerdì e sabato: quattro ragazzi, quattro giovanissimi amici, sono morti a seguito di un terribile incidente stradale. Tre di loro sono residenti a Città di Castello, mentre il quarto è di Monte Santa Maria Tiberina. Hanno tra 17 e 22 anni, sono due ragazze e due ragazzi.

Sul posto immediato l'intervento di vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri ma per i ragazzi non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento l'auto sulla quale stavano viaggiando i quattro giovani è uscita di strada impattando un manufatto in cemento. Un impatto terrificante, che non ha lasciato scampo ai quattro giovanissimi.

Erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca. L'auto, una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo all'interno dell'abitacolo.

Il comune di Città di Castello, su disposizione del sindaco Luca Secondi, ha annullato tutte le inaugurazioni e iniziative previste per la giornata di oggi.