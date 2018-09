«Esprimo stupore e sconcerto per l'inedito e immotivato coinvolgimento del sindaco di Terni nelle vicende che riguardano la Sangemini acque minerali», duro il commento del sindaco di San Gemini, il senatore Leonardo Grimani, rispetto alla decisione presa dal sindaco di Terni di ricevere le Rsu della Sangemini acque. «Nel rispetto delle autonome scelte delle Rsu e comprendendo le preoccupazioni delle stesse, ritengo che il coinvolgimento dei sindaci della Centrale Umbra - spiega il sindaco Grimani - abbia un senso in quanto la Sangemini è una azienda che opera in regime di concessione pubblica (le concessioni sono deliberate dalla Regione Umbria sentiti i comuni dove insistono le sorgenti) e quindi è scontato che i sindaci della Centrale Umbra vadano coinvolti, in quanto i loro territori ospitano le varie sorgenti. Ritengo invece dannoso che, per mere esigenze elettorali volte a legittimare il nuovo corso politico ternano e nazionale, si sconfini verso coinvolgimenti di soggetti istituzionali che non hanno alcuna competenza territoriale e istituzionale sulla questione Sangemini. Non ricordo - prosegue il primo cittadino di San Gemini che non ha gradito l'invasione di campo - in passato il coinvolgimento del Sindaco di Terni per le vicende che hanno riguardato la Sangemini ed è come se su ogni vertenza venissero convocati tutti i sindaci in quanto nelle aziende lavorano cittadini di tutta la Provincia. Al fine di non sconfinare nel surrealismo e di non fare campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori è opportuno che si ristabiliscano i ruoli e si evitino sconfinamenti che potrebbero produrre confusione a danno soprattutto dei lavoratori e del loro diritto di difendere l'occupazione».