Incidente stradale intorno alle 19.30 lungo la E45, all’altezza dell’uscita per San Gemini Nord. Nello schianto tra due auto che stava procedendo in direzione Terni è deceduto un uomo alla guida di una Fiat Panda che è stata tamponata violentemente da una fuoristrada. Sul posto vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA