SAN GEMINI (Terni ) Si è tenuto un incontro con alcuni lavoratori della Sangemini Acque: gli stessi hanno evidenziato uno stato di grossa preoccupazione in merito ad un eventuale nuovo piano di ristrutturazione che prevederebbe un taglio del personale presente in azienda. Lo annuncia la Ugl di Terni che, come già fatto nel 2014, ribadisce il pieno appoggio politico e sindacale a tutti i lavoratori e alle Rsu di Fabbrica.





«Come esposto dai lavoratori, è inaccettabile che vengano fatti colloqui con alcuni di essi trattando tematiche inerenti esclusivamente i rappresentanti sindacali come stabilito dal Ccnl ed è altrettanto grave il tentativo di marginalizzare il tutto con il silenzio da parte Aziendale».



La Segreteria Ugl «ha ribadito che c'è bisogno di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia al fine di raggiungere gli obiettivi strategici per la competitività produttiva del settore commerciale e rispetto alla complessità e all’importanza della questione, ritiene fondamentale il percorso di acquisizione delle giuste e corrette informazioni al fine di poter tutelare i lavoratori e le lavoratrici, che quotidianamente svolgono con diligenza, responsabilità ed onestà il proprio lavoro».

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA