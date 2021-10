San Gemini ospita il summit sulla sostenibilità

Giovedì 21 Ottobre 2021, 13:35

SAN GEMINI – A lezione di sostenibilità. E’ in corso la due giorni dedicata ai modelli pedagogici per lo sviluppo della capacità di innovare e dare valore ai territori dell’Umbria presso il teatro comunale di San Gemini. Un evento organizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e il Comune di San Gemini, in presenza e trasmesso anche in diretta e raccontato in maniera diffusa per il borgo medievale. Una di quelle iniziative rare, che da spazio ad interventi di manager come Sonia Massari, della Fondazione Barilla Bcfn, a docenti dei licei di Roma come Anna Natangelo, a studenti e professori universitari. «Una opportunità di crescita per tutti» - dichiara Cesare Manetti, presidente del corso di laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari interateneo Sapienza Università di Roma e Università degli Studi della Tuscia. «Far partecipare una comunità intera - evidenzia Manetti - dalle scuole alle imprese, ad una esperienza educativa di due giorni sulla sostenibilità, crea un' opportunità di crescita unica. Lo scambio di esperienze già fatte, raccontate dai protagonisti, fa da catalizzatore allo sviluppo di nuove soluzioni per il territorio e può promuovere sinergie nello spirito dell’Agenda Onu 2030, utili al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile». Hanno aperto i lavori: Vania Gava, sottosegretario di Stato al Ministero della transizione ecologica, Paola Agabiti, assessore alla cultura della Regione Umbria, Luciano Clementella, sindaco di San Gemini, Antonello Folco Biagini, magnifico rettore Unitelma Sapienza e Paolo Belardi, delegato del rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il settore tutela dell’ambiente e politiche energetiche. Patrocinato dall’Università degli Studi di Perugia, dall’Università degli Studi della Tuscia e dalla Regione Umbria, l’evento annovera come content partner: Fao elearning Academy, Food Future Institute, Santa Chiara Lab, spazio laboratoriale di dialogo dell’università di Siena fra ricerca, imprese e studenti, Siena Food Lab, Aboca, leader nell’innovazione terapeutica a base di complessi molecolari naturali, Seac, realtà che opera nel settore delle energie rinnovabili. Sponsor della due giorni, la Fondazione Carit.