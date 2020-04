Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica di San Gemini sono in programma domani, lunedì 27 aprile ,dalle 8.30 alle 13. Le zone interessate sono: via Socrate, via ColleTrave, via del Popolo e zone limitrofe. Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile. © RIPRODUZIONE RISERVATA