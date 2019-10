Al 'campo de li giochi', domenica pomeriggio, il trionfo è stato del rione Piazza che con 333 punti complessivi ha superato il rione Rocca che di punti ne ha ottenuti 326. Una gara bellissima che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico che ha gremito l'impianto.

Il titolo di migliore cavaliere è andato a Jacopo Rossi della 'Piazza', capace di conquistare 141 punti ed anche il miglior tempo con 14 secondi e 92 centesimi. Ma davvero tutti i cavalieri giostranti - oltre a Rossi, Candelori e Zannori per il rione Piazza e Bisonni, Fani e Cipiccia per il rione Rocca - hanno dato spettacolo in una giornata iniziata nel migliore dei modi con il corteo dei costumanti e l'esibizione del Gruppo Sbandieratori di San Gemini.

Dopo una prima tornata dove il rione Rocca l'ha fatta da padrone (113 a 94 il punteggio), i 'rivali' del rione Piazza hanno saputo spostare l'inerzia della sfida con una seconda tornata super (234 punti Piazza e 224 Rocca) fino al testa a testa finale (333 Piazza e 326 Rocca). E per il rione presieduto da Moreno Vichi. che ha alzato il palio della vittoria al 'campo de li giochi', è stato trionfo: 17esima affermazione complessiva per la 'Piazza' (l'ultima nel 2016) contro le 29 della 'Rocca'.

